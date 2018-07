FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.07.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 65 (70) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2380 (2300) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS ASCENTIAL PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - DEUTSCHE BANK CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 415 (440) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 550 (560) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1694 (1357) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES ROYAL MAIL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 550 (525) PENCE - JEFFERIES RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 250 (245) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SUPERDRY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1400 PENCE - LIBERUM RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4200 (3960) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS SMITHS GROUP TARGET TO 1690 (1710) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES SUPERDRY PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 55 (60) PENCE - 'OVERWEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob