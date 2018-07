Leander Bergmann, Leiter Marketing bei Akro-Plastic stellte nach seiner Begrüßung die Entwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren dar. Zu den vier Produktionsstandorte weltweit gehören zwei in Niederzissen, denn in der Zweigniederlassung AF-Color werden die Masterbatches produziert. Der Compoundeur hat außerdem eine Fertigung in China und in Brasilien, woraus eine weltweite Fertigungskapazität von mehr als 180.000 Tonnen pro Jahr mit identischer Fertigungstechnologie resultiert. Die Fertigungslinien wurde gemeinsam mit der Schwesterfirma Feddem, Sinzig, entwickelt und sind unter dem Namen ICX-Technology seit eineinhalb Jahren am Markt.

In dritten Quartal dieses Jahres wird die erste LFT-Produktionslinie am Standort Niederzissen in Betrieb genommen. Ebenfalls in diesem Zeitraum wird im Werk in Brasilien eine zweite Compoundierlinie die Produktion aufnehmen. In der zweiten Jahreshälfte plant der Compoundeur zudem, für das Produktportfolio seiner Zweigniederlassung Bio-Fed eine dritte Produktionslinie in Betrieb zu nehmen. Zum Jahreswechsel 2018/19 ist zudem eine Expansion der Produktion in China geplant.

Außerdem informierte Bergmann die Teilnehmer auch über die zu Jahresbeginn eingegangene Kooperation mit der polnischen Grupa Azoty Compounding (GAC) für den Aufbau eines Compoundierwerks im polnischen Tarnow. "Es handelt sich hierbei um einen Know-how und Consulting-Vertrag, bei dem die Akro-Plastic der GAC mit Rat und Tat bis zur laufenden Produktion zur Seite steht", erklärte er.

Bauteil-Entwicklung mit digitaler Unterstützung

Nach dem Überblick über die Firmenentwicklung berichtete Dr. Volker Gorzelitz von der M.TEC Ingenieurgesellschaft für kunststofftechnische Produktentwicklung in seinem Vortrag "Optimierung am digitalen Zwilling" über den Stand der Technik zur Bauteilentwicklung mit digitaler Unterstützung auf. "Bauteilentwicklung ist nun kein Zufall mehr. Alle Parameter, die Einfluss auf das spätere Bauteil nehmen werden in diesem Verfahren definiert, sodass eine automatische Abarbeitung möglich wird. Die einzelnen Parameter können wie an einem Mischpult innerhalb der definierten Grenzen bewegt werden und das Ergebnis ist sofort auf dem Bildschirm sichtbar und bereits kleinste Variationen haben eine große Auswirkung", erläuterte Dr. Gorzelitz. Er zeigte zudem auf, dass dieser Prozess auch auf die Materialentwicklung übertragen werden kann ...

