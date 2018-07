Nach dem anfänglichen Rückgang zur 1,3070, erhielt der GBP/USD neue Gebote und so konnte er mit der frühen europäischen Sitzung zum Tageshoch von 1,3130 steigen. Der starke Anstieg in der vergangenen Stunde beruhte nicht auf einem offensichtlichen Katalysator und so könnte für diese Entwicklung lediglich die USD Abwärtskorrektur verantwortlich sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...