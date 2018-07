Rein charttechnisch betrachtet ist es ja wunderbar, was die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) zur Stunde zeigt. Kurslücke nach oben Anfang Juli, blitzsauberes Schließen der Lücke, am Freitag Rücksetzer auf die 20-Tage-Linie, von dort aus ran an die 59 Euro, an das Tief vom Sommer 2017. Also an eine entscheidende Hürde die, würde sie überwunden, eine kurzfristige Bodenbildung abschließen und den Weg Richtung 64 Euro freigeben würde. Ja, so beginnen bullishe Karrieren. Das gefährliche Element dabei findet sich aber auch nicht in der Charttechnik, sondern in den Rahmenbedingungen, denn:

Hier wird gerade darauf gesetzt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...