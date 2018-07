Wien (www.aktiencheck.de) - Die Kursverluste auf den Aktienmärkten der Schwellenländer setzten sich im Juni fort und gewannen dabei sowohl an Dynamik als auch an Breite, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport". Der MSCI EM Index habe um über 4% nachgegeben und liege damit zum Ende des ersten Halbjahres knapp 8% tiefer als zu Jahresbeginn. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...