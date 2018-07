Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Juli konnte bist dato seinem Ruf als tendenziell guter Aktienmonat gerecht werden, so die Analysten der Berenberg in ihrem aktuellen "Märkte-Monitor". Aktien der Industrienationen hätten mehrheitlich zugelegt, getrieben durch eine bislang starke Q2 Berichtssaison - vor allem in den USA - und eine weltweiten Abnahme der negativen Konjunkturüberraschungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...