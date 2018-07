Paris (ots) -



ALE, das unter der Marke Alcatel-Lucent Enterprise am Markt

auftritt, hat bekannt gegeben, dass Blickle & Scherer, Anbieter von

professionellen Funk- und Kommunikationssystemen, die Unified-

Communications-Plattform Alcatel-Lucent RainbowTM einsetzt. Blickle &

Scherer liefert maßgefertigte Lösungen für den Betriebsfunk in

Unternehmen und die BOS-Funktechnik, die bei "Behörden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)" wie Feuerwehr, Polizei

und Rettungsdiensten die Kommunikation zwischen Leitstelle,

Einsatzleitwagen und Einsatzkräften sicherstellt. Rainbow erfüllt die

strengen Sicherheits- und Datenschutzanforderungen dieses

Einsatzbereichs und bietet gleichzeitig schnellen und einfachen

Zugriff auf eine vollständige Palette von Funktionen für die

Zusammenarbeit, wie Chat, Präsenzinformationen und die gemeinsame

Nutzung von Dokumenten.



Da Rainbow sowohl Freemium- als auch Enterprise-Lizenzen

unterstützt, können neue Benutzer einfach, flexibel und kostengünstig

hinzugefügt werden, ohne dass hierfür Kapitalinvestitionen anfallen.

Die cloudbasierte UCC-Lösung stellt unentbehrliche Funktionen für die

Zusammenarbeit kostenlos bereit, z. B. Instant Messaging,

Dateiübertragung per Drag & Drop, Audio- und Videoanrufe,

Bildschirmfreigabe, Click-to- Call und Anruflisten. Alle Nutzer bei

Blickle & Scherer profitieren vom "Rainbow Free Service", bestimmte

Anwender haben darüber hinaus Zugriff auf "Rainbow Enterprise", das

für eine monatliche Gebühr pro Nutzer einen erweiterten

Funktionsumfang bietet. Für Blickle & Scherer ist dabei besonders die

Unterstützung von Audio- und Videokonferenzen interessant.



Peter Sandner, Standortleiter Leitstellen- und Alarmierungssysteme

bei Blickle & Weda, Blickle & Scherer



"Rainbow bedeutet für uns eine erhebliche Arbeitserleichterung im

Alltag. Früher konnten wir zwischen den Standorten nur telefonieren

oder Dokumente per E-Mail hin- und herschicken. Heute arbeiten

standort- übergreifende Teams gemeinsam an Angeboten und

Präsentationen und nutzen neben dem Telefon auch Videoanrufe und

Instant Messaging. Gerade jüngere Mitarbeiter wissen es zu schätzen,

dass wir ihnen die fortschrittlichen Kommunikationsformen bieten, die

sie privat ganz selbstverständlich nutzen."



Alexandra Biebel, Leiterin Marketing & Communications bei

Alcatel-Lucent Enterprise



"Als bundesweit größter Komplettanbieter von professionellen

Funksystemen in Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

(BOS) arbeitet Blickle & Scherer überwiegend mit öffentlichen

Verwaltungen, und die Mitarbeiter müssen strenge

Sicherheitsüberprüfungen durch das Innenministerium Baden-Württemberg

durchlaufen. Mit Rainbow kann das Unternehmen die vorgeschriebenen

Standards einhalten, während das flexible Lizenzmodell auch sein

künftiges Wachstum problemlos unterstützt."



Kurzprofil Blickle & Scherer



Blickle & Scherer liefert seinen Kunden - Behörden,

Verkehrsbetrieben, Energieversorgern und namhaften Industrie- und

Dienstleistungsfirmen - professionelle Funk- und

Kommunikationssysteme nach Maß. Zum Portfolio gehören analoger und

digitaler Betriebsfunk für die zuverlässige Kommunikation im

Unternehmen, BOS-Funktechnik für Behörden und Organisationen mit

Sicherheitsaufgaben sowie Leitstellen- und Alarmierungssysteme. Das

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe und fünf weitere

Standorte in Süddeutschland. Ausführliche Informationen unter:

www.bsk-world.de



Kurzprofil Alcatel-Lucent Enterprise



Unser Ziel ist es, alles so miteinander zu vernetzen, dass unsere

Kunden die Technologie einsetzen können, wie es ihren individuellen

Anforderungen entspricht. Wir liefern Netzwerke und Kommunikation,

die Ihre Mitarbeiter, Prozesse und Kunden effektiv unterstützen - als

vor Ort installierte Lösung, Cloud- Service oder Kombination von

beidem.



Unser langjähriges Engagement für Innovation und den Erfolg

unserer Kunden hat ALE, das unter der Marke Alcatel-Lucent Enterprise

am Markt auftritt, zu einem führenden Anbieter von

Unternehmensnetzwerken, Kommunikation und Services werden lassen, der

weltweit über 830.000 Kunden betreut. Mit mehr als 2.200 Mitarbeitern

und 2.900 Partnern in über 50 Ländern verbindet ALE globale

Reichweite mit lokalem Fokus.



Weitere Informationen online unter:

https://www.al-enterprise.com/de-de/unternehmen/neuigkeiten/





