Die "America First"-Politik des US-Präsidenten spielt dem deutschen Stahlhändler Klöckner & Co in die Hände. Wegen der Schutzzölle auf Stahl steigen die Preise in Übersee und lassen die Gewinne sprudeln.

Der deutsche Stahlhändler Klöckner & Co profitiert von der Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump. Dessen für den US-Markt verhängte Schutzzölle auf Stahl treiben die Preise für den Werkstoff in Übersee in die Höhe und lassen auch die Gewinne bei dem Duisburger Handelskonzern steigen, wie KlöCo mitteilte.

"Wir haben eine sehr gute Entwicklung in den USA verzeichnet", bilanzierte Konzernchef Gisbert Rühl. Unter dem Strich habe das Unternehmen im zweiten Quartal 33 Millionen Euro verdient - neun Millionen mehr als vor Jahresfrist. Dies sei das beste Quartalsergebnis seit über sieben Jahren. Der operative Gewinn (Ebitda) sei auf 82 Millionen Euro von 63 Millionen geklettert. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...