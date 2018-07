Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jenoptik vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Robin Brass rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit guten Zahlen des Technologieunternehmens. Das dürfte vor allem auf einer weiterhin starken Nachfrage im sehr profitablen Optics & Life Science-Geschäft liegen, dank des Booms am Halbleitermarkt./mis/edh Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-07-24/11:54

ISIN: DE0006229107