Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich im Juli belastet durch den Dienstleistungssektor überraschend deutlich eingetrübt. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex fiel um 0,6 Punkte auf 54,3 Zähler, wie das Institut am Dienstag in London mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 54,8 Punkten gerechnet. Der Indikator signalisiert jedoch weiterhin ein wirtschaftliches Wachstum, da er über der Schwelle von 50 Punkten liegt.

Belastet wurde der Indikator durch die schwächere Entwicklung im Dienstleistungssektor, während sich die Lage in der Industrie trotz der Handelskonflikte verbesserte. Dies ist bemerkenswert, da die Industrie besonders unter möglichen Zollkonflikten leidet. Zuletzt hatte sich der von den USA ausgelöste Handelsstreit mit der EU, China, Mexiko und Kanada verschärft.

"Die frohe Botschaft ist: Der fortgesetzte Handelsstreit scheint die Unternehmen in den Sommermonaten nicht weiter zu belasten", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Nach einem verhältnismäßig schwachen ersten Halbjahr dürften die gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten wieder etwas an Fahrt aufnehmen." Der im Juli etwas schwächere Dienstleistungssektor sollte laut Gitzel hingegen nicht überbewertet werden.

In Deutschland und Frankreich verbesserte sich der Einkaufsmanagerindex für die Industrie. Im Dienstleistungssektor verschlechterte er sich besonders deutlich in Frankreich. Insgesamt enttäuschend war die Entwicklung laut Markit in den übrigen von der Umfrage erfassten Ländern. Hier seien die Werte sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor gleichermaßen gefallen. Genaue Zahlen für Ländern wie Italien und Spanien werden erst am 1. August veröffentlicht.

Eher skeptisch äußerte sich Markit zu den Daten. "Die neuerliche Abkühlung ist enttäuschend und bestätigt den Verdacht, dass die Belebung im Juni nur kurzfristig war und die Unternehmen lediglich die Ausfälle infolge der ungewöhnlich hohen Anzahl an Feiertagen im Mai wettgemacht haben", sagte Chefökonom Chris Williamson. Im Juni hatte sich der Indikator nach vier Rückgängen in Folge erstmals wieder erholt. "Momentan scheint die Binnennachfrage erfreulich solide zu sein, doch sobald die Handelsbeschränkungen auf andere Sektoren durchschlagen, wird dies dafür sorgen, dass sich der ohnehin schon verhaltene Ausblick weiter verfinstert."

Der Eurokurs legte nach den Daten aus Frankreich und Deutschland zunächst zu und kletterte über die Marke von 1,17 US-Dollar. Zuletzt gab er jedoch einen Teil seiner Gewinne ab und wurde mit 1,1692 Dollar gehandelt.

^Region/Index Juli Prognose Vormonat

EURORAUM

Gesamt 54,3 54,8 54,9

Verarb. Gew. 55,1 54,7 54,9

Dienste 54,4 55,1 55,2

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 57,3 55,5 55,9

Dienste 54,4 54,5 54,5

FRANKREICH

Verarb. Gew. 53,1 52,5 52,5

Dienste 55,3 55,7 55,9°

(in Punkten)

AXC0115 2018-07-24/12:01