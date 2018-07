Betroffene hatten eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das Gericht entschied nun, dass in bestimmten Fällen eine richterliche Entscheidung nötig ist.

Patienten in der Psychiatrie dürfen für längere Zeit nur nach einer richterlichen Entscheidung ans Bett gefesselt werden. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag. Zwei Betroffene aus Bayern und Baden-Württemberg hatten Verfassungsbeschwerden ...

