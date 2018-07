Frankfurt (www.fondscheck.de) - Dividendenzahlungen sind in der Regel Anzeichen für erfolgreiche und gut wirtschaftende Unternehmen, die ihre Aktionäre am Unternehmenserfolg teilhaben lassen, so die Experten von DWS im Kommentar zum DWS Top Dividende LD (ISIN DE0009848119/ WKN 984811).Allerdings müssten die Ausschüttungen auch operativ erwirtschaftet worden sein und nicht etwa aus dem Eigenkapital entstammen. Für Anleger würden Dividenden wiederum eine Art laufende Einnahmen aus dem investierten Anlagekapital darstellen. In den zurückliegenden Jahren der mageren Verzinsung von Festgeld oder Anleihen hätten Dividendenzahlungen vielfach sogar zu einem Ersatz für Zinseinkünfte avanciert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...