Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die Aktie des Reifenkonzerns sei nach den Kursverlusten in diesem Jahr günstig und es seien keine größeren Risiken für die Gewinne absehbar, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seinen Continental und Pirelli derzeit die aussichtsreicheren Papiere. Das erste Halbjahr von Michelin habe den Markterwartungen entsprochen./mf/ajx Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-07-24/12:19

ISIN: FR0000121261