Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Plusminus", Mittwoch, 25. Juli 2018, 21:45 bis 22:15 Uhr, Das Erste / Moderation: Clemens Bratzler (Südwestrundfunk)



Das Wirtschaftsmagazin mit voraussichtlich diesen Themen:



Schadensregulierung - knausern auf Kosten geschädigter Autofahrer Immer häufiger, so beklagen Anwälte und Versicherungsmakler, würden Kfz-Haftpflichtversicherungen Schäden verzögert oder nicht vollständig bezahlen. "Das sind keine Einzelfälle mehr, das ist wirklich die Masse der Fälle", so die Erfahrung von Daniela Mielchen, Fachanwältin für Verkehrsrecht. Viele Versicherungen beauftragen mittlerweile spezielle Prüfdienste, die die Werkstattrechnungen oder Gutachten mithilfe standardisierter Software bearbeiten und pauschale Kürzungen vornehmen, etwa bei Ersatzteilen oder Verbringungskosten. In einigen Fällen verstoßen die Kürzungen gegen geltende Rechtsprechung. Doch da Geschädigte kaum wissen, was ihnen zusteht, haben die Versicherungen leichtes Spiel.



Beatmungspatienten - wie finanzielle Fehlanreize Patienten gefährden Die Zahl der Beatmungspatient/innen in Deutschland steigt. Kein Wunder, meint der Palliativmediziner Dr. Matthias Thöns: "Meine persönliche Meinung ist, dass nichts so gut bezahlt wird wie Beatmung und deshalb nimmt die Zahl der Patienten und die Dauer der einzelnen Beatmungen dramatisch in den letzten Jahren zu." Dabei könnte ein großer Teil der Patienten, die im Krankenhaus über ein Tracheostoma beatmet werden und anschließend in die Pflege kommen, wieder entwöhnt werden, meinen Expert/innen. Doch das ist ein aufwändiger Prozess, der sich für einen Pflegedienst kaum lohnt. So können finanzielle Fehlanreize im Gesundheitssystem zur Gefahr für Patient/innen werden.



Umstrittener Platinabbau - welche Verantwortung trägt die deutsche Industrie? Schmuck, Handys, Implantate und vor allem Fahrzeugkatalysatoren enthalten Platin. Es ist eines der teuersten Metalle der Welt. Der größte Teil davon lagert im sogenannten Platingürtel nördlich von Johannesburg. Zu den größten Abnehmern gehören das deutsche Chemieunternehmen BASF und der Autobauer BMW. Seit Jahren beklagen Menschenrechtsaktivisten vor Ort die Arbeits- und Lebensbedingungen der Minenarbeiter/innen. Reporter des SWR haben für das ARD-Magazin "Plusminus" zwei Platinminen in Südafrika besucht - und fanden Arbeiter, die zwischen riesigen Abbaugruben und Schuttbergen leben. Anwält/innen beklagen, die Situation sei heute zum Teil schlechter als während der Apartheid. Laut den Leitlinien der Vereinten Nationen sind Unternehmen, die Platin einkaufen, für ihre Lieferanten mitverantwortlich. Wie sehen das die deutschen Firmen?



Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und ihre Beiträge unter plusminus.de und ARDmediathek.de zu sehen.



Kontakt: Redaktion "Plusminus", Telefon 0711 / 929 14450, plusminus@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2