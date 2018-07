Die Trading-Frequenz ist ein wichtiges Element im Börsenhandel. Es macht einen großen Unterschied für Trader, ob Sie einmal in der Woche oder sogar mehrfach in der Stunde einen Trade eingehen. Diesen Unterschied haben wir in diesem Artikel sowohl für den Bereich des diskretionären Tradings, aber auch für das Tradings nach Algorithmen für Sie erarbeitet. Uns ist in der Vergangenheit vermehrt aufgefallen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...