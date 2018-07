70 Jahre nach Einführung der D-Mark ist der Vater der Sozialen Marktwirtschaft populär wie selten zuvor. Zu Recht? Wirtschaftsprofessor Nils Goldschmidt über Erhards Verdienste und falsche Unterstützer in der Politik.

Herr Goldschmidt, welchen Ruf hat Ludwig Erhard heute?Einen exzellenten, er ist und bleibt das Gewissen der Sozialen Marktwirtschaft. Oder um es neudeutsch auszudrücken: Erhard ist in der Tat die Benchmark für alle Wirtschaftsminister. An ihm muss jeder Amtsinhaber sich messen lassen.

Auch wenn er nicht der alleinige Erfinder der Sozialen Marktwirtschaft ist.Das schmälert seine Leistung nicht. Er war kein Solo-Spieler. Erhard stützte sich auf Überlegungen, die Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Walter Eucken, Franz Böhm und insbesondere Leonhard Miksch entwickelt hatten - von letzterem stammt schließlich der Kern des Leitsätzegesetzes von 1948. Aber all das zusammenzuführen, zu popularisieren und dann politisch durchzusetzen war trotzdem eine Großtat.

Peter Altmaier, der amtierende Wirtschaftsminister, ist der erste CDU-Mann im Amt des Wirtschaftsministers seit Jahrzehnten. Ist es klug, sich so stark auf Erhard zu beziehen wie er es tut?Warum sollte er das nicht? Ich habe den Eindruck, dass in den Parteien, auch und gerade in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...