Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Dürr vor Zahlen von 64 auf 55 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Anlagenbauers dürfte glanzlos verlaufen sein, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte den Jahresausblick bestätigten. Der Expete setzte seine Erwartungen für die Gewinnmargen nun aber ans untere Ende der Konzernprognosen. Die strukturellen Wachstumstreiber für Investitionen in der Autobranche blieben aber intakt./ajx/mis Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005565204