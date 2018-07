Unterföhring (ots) -



- Pop-up Sender "Sky Cinema Sci-Fi HD" von 27. Juli bis 5. August - Exklusive TV-Premiere des Blockbusters "Blade Runner 2049" mit Harrison Ford und Ryan Gosling am 29. Juli auf "Sky Cinema Sci-Fi HD" - 28 weitere Science-Fictions-Hits wie Ridley Scotts Kultfilm "Blade Runner", "Star Wars: Rogue One", "Guardians of the Galaxy Vol. 2", "Arrival", "Passengers", "Life" und "Elysium" - Mit dem neuen Sky Q "Blade Runner 2049" auch in Ultra HD Qualität - Viele Hits auch On Demand und über Sky Go und Sky Ticket abrufbar - Einfacher, besser und mit vielen neuen innovativen Produkten und Services: Das neue Sky



Unterföhring, 24. Juli 2018 - Sky bringt ab Freitag die Zukunft nach Hause. Von 27. Juli bis 5. August zeigt der Pop-up-Channel "Sky Cinema Sci-Fi HD" rund dreißig Filmhits, die allesamt spektakuläre Zukunftsvisionen entwerfen. Am 29. Juli steht die TV-Premiere von Denis Villeneuves zweifach oscarprämiertem "Blade Runner 2049" auf dem Programm. Die Fortsetzung des Kult-Hits "Blade Runner" von Ridley Scott, der ebenfalls gezeigt wird, läuft als exklusive deutsche Erstausstrahlung auf Sky Cinema Sci-Fi HD und wird über Sky Q auch in Ultra HD Qualität angeboten.



Die Blade Runner



Ridley Scotts "Blade Runner" aus dem Jahr 1982 gilt als einer der wegweisendsten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. In seiner Verfilmung von Philip K. Dicks Roman "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?" schickte Scott Harrison Ford als Rick Deckard auf die düstere Jagd nach Replikanten und erschuf dank neuartigem visuellem Design und sphärischer Musik von Vangelis eine einzigartige Welt der Zukunft. Eine Fortsetzung dieses Meilensteins schien lange Jahre undenkbar. Unter der Mitwirkung von Produzent Ridley Scott gelang Denis Villeneuve ("Arrival") das Unmögliche. In "Blade Runner 2049" kreierte er ein stimmungsvolles Los Angeles des Jahres 2049 und ließ Ryan Gosling als Officer K im Kampf mit älteren Replikanten-Modellen auf ein essentielles Geheimnis stoßen. Harrison Ford in seiner Kult-Rolle als ehemaliger Blade Runner und oscarprämierte Bilder und visuelle Effekte machen "Blade Runner 2049" zu einem neuen Meisterwerk. Am 29. Juli läuft der Film als deutsche TV-Premiere auf "Sky Cinema Sci-Fi HD". Der originale "Blade Runner" wird auf "Sky Cinema Sci-Fi HD" im Director's Cut zu sehen sein.



Vielfältige Sci-Fi-Szenarien bieten die weiteren Hits von "Sky Cinema Sci-Fi HD". In "Passengers" kämpfen Chris Pratt und Jennifer Lawrence in einem einsamen Raumschiff ums Überleben. Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds stoßen in "Life" ebenfalls auf eine große Gefahr im All. Starke Postapokalypse-Action liefern die Thriller "The Book of Eli" mit Denzel Washington als Einzelkämpfer und "Snowpiercer" mit Chris Evans und Tilda Swinton in einem Zug mit den letzten Überlebenden einer Endzeitkatastrophe. In gefährlichen Zukunftswelten müssen Matt Damon in "Elysium" und Justin Timberlake und Amanda Seyfried in "In Time - Deine Zeit läuft ab" bestehen. Top Comic-Verfilmungen: "Guardians of the Galaxy Vol. 2" mit Chris Pratt und Zoe Saldana als Chaos-Weltraumhelden und "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" mit Cara Delevingne und Dane DeHaan.



Mit "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen" und "Terminator - Die Erlösung" zeigt "Sky Cinema Sci-Fi HD" auch zwei Hits der legendären Kampfmaschinen-Reihe. Superstar Vin Diesel muss in seiner Paraderolle als Weltraumverbrecher Riddick in "Pitch Black - Planet der Finsternis" und "Riddick - Chroniken eines Kriegers" die Galaxis retten. Und auch "Rogue One: A Star Wars Story" ist mit dabei, der mega erfolgreiche erste Anthology-Hit der legendären Sci-Fi-Reihe. Erstmals im deutschen Fernsehen zeigt Sky die HBO-Neuverfilmung des Klassikers "Fahrenheit 451" mit Michael B. Jordan, der als Bücherverbrenner an seiner Arbeit zweifelt.



"Sky Cinema Sci-Fi HD" läuft von 27. Juli. bis 5. August und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Hits. Über Sky Q kann die TV-Premiere "Blade Runner 2049" auch in brillanter Ultra HD-Auflösung angesehen werden. Die neuen Features von Sky Q machen den Genuss der Hits von "Sky Cinema Sci-Fi HD" noch komfortabler: Dank Multiscreen und Continue Watching kann man die Filme auf dem Receiver beginnen und nahtlos auf einem mobilen Device oder einem Fernseher in einem anderen Raum weitersehen. Über Sky Go und den Streaming-Dienst Sky Ticket sind die meisten Hits ebenfalls abrufbar.



Die Highlights von "Sky Cinema Sci-Fi HD":



Freitag, 27. Juli



20:15 Uhr: "Fahrenheit 451" 22:00 Uhr: "World Invasion: Battle Los Angeles"



Samstag, 28. Juli



20:15 Uhr: "Blade Runner - The Director's Cut" 22:15 Uhr: "In Time - Deine Zeit läuft ab"



Sonntag, 29. Juli



20:15 Uhr: "Blade Runner 2049" 23:05 Uhr: "Life"



Montag, 30. Juli



20:15 Uhr: "Elysium" 22:10 Uhr: "District 9"



Dienstag, 31. Juli



20:15 Uhr: "Passengers" 22:20 Uhr: "Blade Runner 2049"



Mittwoch, 1. August



20:15 Uhr: "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" 22:40 Uhr: "Das fünfte Element"



Donnerstag, 2. August



20:15 Uhr: "Blade Runner 2049" 23:05 Uhr: "Fahrenheit 451"



Freitag, 3. August



20:15 Uhr: "Rogue One: A Star Wars Story" 22:35 Uhr: "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen"



Samstag, 4. August



20:15 Uhr: "Guardians of the Galaxy Vol. 2" 22:35 Uhr: "Terminator - Die Erlösung"



Sonntag, 5. August



20:15 Uhr: "Pitch Black - Planet der Finsternis" 22:05 Uhr: "Riddick - Chroniken eines Kriegers"



