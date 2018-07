Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa nimmt die Aufwärtsdynamik am Dienstag im Handelsverlauf wieder zu. Der DAX gewinnt am Mittag 1,5 Prozent auf 12.738 Punkte und steht nur knapp unter seinem bisherigen Tageshöchststand. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 1 Prozent auf 3.489 Punkte an. Händler verweisen auf günstige Konjunktur- und Unternehmensdaten. So ist der deutsche Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes im Juli überraschend stark gestiegen. Im Unternehmensbereich verläuft die Berichtssaison überwiegend positiv, hier steigen Peugeot nach unerwartet guten Geschäftszahlen um mehr als 11 Prozent.

Besonders positiv überrascht die neue Peugeot-Tochter Opel mit einem operativen Gewinn von gut einer halben Milliarde Euro: "Opel erhebt sich aus der Asche", so die Analysten von Evercore. Im Windschatten bewegen sich auch die anderen Autoaktien auf der Überholspur: So steigen VW um 3,4 Prozent, Daimler um 2,5 Prozent und BMW um 2,2 Prozent. Der zuletzt stark gedrückte Stoxx-Index der europäischen Autoaktien kann sich um 2,5 Prozent erholen.

Noch stärker nach oben geht es nur mit den Rohstoff-Titeln, deren Branchenindex 3 Prozent gewinnt. Marktteilnehmer verweisen auf Pläne Chinas für neue Infrastrukturprogramme, von denen die Rohstoffnachfrage angekurbelt werden könnte. Anglo American steigen um 3,4 Prozent, BHP in gleichem Maß, und Rio Tinto ziehen um 3,2 Prozent an.

Mit den deutlichen Aufschlägen steht der DAX nun erneut nur noch knapp unter der 200-Tagelinie bei 12.772 Punkten. Ein dynamisches und nachhaltiges Überwinden würde die technische Lage im DAX wieder verbessern, heißt es am Markt.

Auch die UBS überzeugt beim Gewinn

Dritter großer Gewinner in Europa ist der Bankenindex mit einem Anstieg von 1,8 Prozent. Bankaktien hatten bereits am Vortag in den USA dank wieder deutlich gestiegener Zinsen am Anleihemarkt zu den Gewinnern gehört. Am Morgen hat nun die Schweizer UBS gute Zahlen vorgelegt, wie zuletzt bereits die Deutsche Bank. "Der Gewinn überzeugt", so ein Marktteilnehmer zu den UBS-Zahlen. Er liege rund 20 Prozent über der Markterwartung. Dabei profitierten die Eidgenossen sowohl von einer starken Vermögensverwaltung als auch von einem deutlich höheren Ergebnis im Investmentbanking. Für die Aktie geht es um 3,7 Prozent nach oben. Am deutschen Markt ziehen Commerzbank um 3,4 Prozent an, Deutsche Bank bleiben mit einem Plus von 0,7 Prozent etwas zurück.

Der Sensorspezialist Ams hat ebenfalls überzeugende Zahlen für das zweite Quartal und einen guten Ausblick für das dritte Quartal geliefert. Mit dem Umsatzausblick liegen die Österreicher klar über der Konsensschätzung. Die Aktie gewinnt über 5 Prozent. Der Kurs des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor profitiert vom Ausblick des Konkurrenten und handelt 0,8 Prozent höher.

Gute Zahlen auch aus der zweiten Reihe

Aus der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt haben Sartorius und Klöckner & Co Zahlen vorgelegt. Bei Sartorius stieg der Gewinn deutlich und profitierte von einer leichten Margenausweitung. Das Unternehmen hat seinen Ausblick angehoben, womit Analysten teils aber auch schon gerechnet hatten. Die Aktie gewinnt weitere 0,8 Prozent, nachdem der Kurs im laufenden Jahr schon über 80 Prozent zugelegt hatte.

Positiv liest sich bei Klöckner & Co der Ausblick für das dritte Quartal. Für diesen Zeitraum erwartet das Unternehmen einen operativen Gewinn von 55 bis 65 Millionen Euro, der Analystenkonsens liegt Factset zufolge bei 56,4 Millionen Euro. Die Aktie tendiert wenig verändert.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.488,86 1,01 34,81 -0,43 Stoxx-50 3.121,89 0,82 25,39 -1,76 DAX 12.737,70 1,51 189,13 -1,39 MDAX 26.841,96 1,19 315,04 2,45 TecDAX 2.916,57 1,05 30,44 15,32 SDAX 12.309,66 0,63 77,13 3,56 FTSE 7.717,80 0,81 62,01 -0,42 CAC 5.431,85 1,00 53,60 2,25 Bund-Future 162,11 0,13 2,19 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Mo, 17:59 % YTD EUR/USD 1,1696 +0,06% 1,1685 1,1702 -2,7% EUR/JPY 130,00 -0,09% 129,98 130,32 -3,9% EUR/CHF 1,1621 +0,13% 1,1608 1,1613 -0,8% EUR/GBP 0,8915 -0,09% 0,8922 0,8927 +0,3% USD/JPY 111,14 -0,15% 111,39 111,36 -1,3% GBP/USD 1,3120 +0,16% 1,3080 1,3107 -2,9% Bitcoin BTC/USD 8.020,45 +3,6% 7.957,59 7.739,58 -41,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,24 70,46 +0,5% 0,35 +18,6% Brent/ICE 73,22 73,06 +0,2% 0,16 +13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,52 1.224,50 +0,1% +1,02 -5,9% Silber (Spot) 15,47 15,40 +0,5% +0,07 -8,7% Platin (Spot) 837,25 833,50 +0,4% +3,75 -9,9% Kupfer-Future 2,75 2,74 +0,4% +0,01 -17,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2018 06:07 ET (10:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.