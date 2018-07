Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien der Metro AG vor den Quartalszahlen des Lebensmittelhändlers auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Das Russland-Geschäft dürfte weiter schwach gelaufen sein, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse die Anleger nun überzeugen, dass der Gewinnmargenrückgang im Schlussquartal des Geschäftsjahres dort nicht mehr so dramatisch ausfallen werde./ajx/mis Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BFB0019