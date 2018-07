Die deutsche Wirtschaft sollte sich besser jetzt schon auf den großen Sturm einstellen, der in den nächsten zehn Jahren auf Deutschland und die anderen Industriestaaten zu kommen wird. Es wird deutlich ungemütlicher. Manager in den Industriestaaten müssen sich vor allem auf drei große Herausforderungen in der nächsten Dekade einstellen: "eine rapide alternde Bevölkerung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...