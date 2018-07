Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Hold" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal dürften wegen der Fußball-WM-Übertragung auf den öffentlich-rechtlichen Sendern eher schwächer ausfallen, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der auf den erste Blick günstigen Bewertung der Aktie, will der Experte zunächst die Pläne des neuen Vorstandsvorsitzenden abwarten./mf/mis Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-07-24/12:43

ISIN: DE000PSM7770