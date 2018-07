AURELIUS übernimmt Ideal Shopping Direct DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme AURELIUS übernimmt Ideal Shopping Direct 24.07.2018 / 12:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung AURELIUS übernimmt Ideal Shopping Direct München / London, 24. Juli 2018 - Die AURELIUS Alpha Limited, eine Tochtergesellschaft der europaweit tätigen AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8), gibt die Übernahme von Ideal Shopping Direct, einem in Großbritannien führenden Multikanal Home Shopping Anbieter, von Blackstone bekannt. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. Ideal Shopping Direct erwirbt, konzipiert und verkauft Lifestyle-Produkte sowie Heimwerker- und Bastelbedarf an mehr als 600.000 Kunden über verschiedene interaktive Vertriebskanäle wie TV Shopping, Social Media, Websites sowie Live Events und erzielte in 2017 einen Umsatz von 145 Mio. Britischen Pfund. Das Unternehmen verfügt mit "Ideal World" und "Create & Craft" über zwei Flagship-Formate, die Videoinhalte in Großbritannien und den USA verbreiten. Ideal Shopping beschäftigt 800 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Petersborough (GB). Dort findet auch die Konzeption, Produktion und Ausstrahlung der Sendungen sowie der Versand der Produkte an die Endkunden statt. Nach der Übernahme wird AURELIUS mit dem bestehenden Management-Team ein Neuausrichtungsprogramm aufsetzen, das vor allem auf die operative Verbesserung des Geschäfts, die Stärkung der Markenwahrnehmung und die Optimierung des Produktportfolios abzielt. "Ideal Shopping Direct ist ein dynamisches Unternehmen mit einer loyalen Kundenbasis, einer stabilen Infrastruktur und einer starken Position in den beiden im TV-Shopping wachsenden Bereichen Heimwerker- und Bastelbedarf sowie Produkte des täglichen Bedarfs", so Tristan Nagler, Managing Director AURELIUS UK. "Das Unternehmen ist ein attraktives Investment für AURELIUS. Wir werden Ideal Shopping Direct die nötige operative und finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellen, um in enger Zusammenarbeit mit dem Management das volle Potenzial des Unternehmens zu heben." Bill Adams, CEO von Ideal Shopping Direct, fügt dem hinzu: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AURELIUS, einem in den Bereichen Heim- und Handwerksbedarf, TV-Shopping und Multikanal-Einzelhandel erfahrenen Investor. Ideal Shopping wird von der operativen Erfahrung deutlich profitieren, um das Geschäft neu auszurichten und unsere Wachstumsziele zu erreichen." ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro (Stand: Juli 2018). Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de Kontakt: AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de 24.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 707389 24.07.2018

ISIN DE000A0JK2A8

