Das Analysehaus Warburg Research hat Aareal Bank vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 42,50 Euro gesenkt. Der Immobilienfinanzierer dürfte zwar ein solides operatives Vorsteuerergebnis vorlegen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch nach der im Branchenvergleich guten Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn erscheine das Potenzial bis zum neuen Kursziel begrenzt. Zudem hänge das weitere Gewinnwachstum stärker von Zukäufen ab - hier seien allerdings kaum Optionen in Sicht./gl/ajx

Datum der Analyse: 24.07.2018

ISIN DE0005408116

