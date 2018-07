Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Sommer ist "aspekte - on tour" - das ZDF-Kulturprogramm geht für drei Sendungen auf Reisen. Die erste führt nach Bayern. Der "Freistaat" wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und feiert diesen Geburtstag und sich selbst. Anlass, am Freitag, 27. Juli 2018, um 22.55 Uhr in "aspekte - on tour: Bundesland Bayern", den Blick gezielt auf den Südosten zu richten und seine Kultur zu erkunden.



Moderatorin Katty Salié ist in ganz Bayern unterwegs - von Franken bis zur Zugspitze, von der Landeshauptstadt bis in die hintersten Winkel im Bayerischen Wald. Den musikalischen Rahmen setzen die Musiker Loisach Marci - mit Alphorn und E-Gitarre vor spektakulärer Bergkulisse.



Was verbindet man mit Bayern? Wie ist es entstanden, das Bild vom urwüchsigen Mann in Lederhose und Trachtenjanker und den feschen Madeln im Dirndl? Welche Rolle spielen Traditionen im 21. Jahrhundert, und welche Rolle spielen sie für die Generation "Internet"?



Bayern ist nicht nur das größte Bundesland, es nimmt auch kulturell einen wichtigen Platz ein. Im Fokus steht dabei vor allem die Landeshauptstadt München mit ihren bedeutenden Kunstmuseen und der Bayerischen Staatsoper. Das renommierte Haus ist nicht nur das größte im Lande, sondern auch "Opernhaus des Jahres". "aspekte" trifft dort drei Weltstars der Oper: Jonas Kaufmann, Christian Gerhaher und die Sopranistin Diana Damrau.



Nach Bayern ist "aspekte - on tour" bei den Salzburger Festspielen (3.8.) und besucht danach die Europäischen Kulturhauptstädte 2018, Valletta und Leuwaarden (17.8.).



https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-on-tour/



https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aspekteontour



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121