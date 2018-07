Die Sanierung von Opel unter seinem französischen Eigner PSA fruchtet. Erstmals seit 20 Jahren kann die deutsche Traditionsmarke Gewinn vorweisen. Ein Sparkurs macht es möglich.

Opel hat dank massiver Einsparungen unter seinem französischen Eigner PSA Peugeot Citroen die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Im ersten Halbjahr wies die deutsche Traditionsmarke mit dem Blitz und ihre britische Schwester Vauxhall einen Gewinn von 502 Millionen aus, wie PSA am Dienstag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. PSA hatte Opel erst vor knapp einem Jahr übernommen und mit dem Betriebsrat in den vergangenen Monaten einen harten Sanierungsplan ausgehandelt. Der sieht den Abbau von 3700 der insgesamt mehr als 18.000 Stellen und Investitionen in neue Modelle vor. Unter dem vorigen Eigentümer General Motors hatte Opel zuletzt vor fast zwei Jahrzehnten auf Jahresbasis einen Gewinn ausgewiesen. Die Aktie von Peugeot legte an der Pariser Börse zeitweise um mehr als zwölf Prozent zu und erreichte ein Zehn-Jahres-Hoch von 23 Euro.

"Der Turnaround von Opel/Vauxhall ist in vollem Gang", sagte PSA-Finanzvorstand Jean-Baptiste de Chatillon bei der Präsentation der Zwischenbilanz. Opel habe die Fixkosten um 28 Prozent gesenkt, die Produktionskosten heruntergeschraubt und die Wertigkeit seiner Verkäufe gesteigert. Ein Sprecher erläuterte, Opel profitiere von den Geländewagen ...

