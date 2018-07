Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe sich in einem schwachen Marktumfeld insgesamt gut geschlagen, wenngleich die Resultate durchwachsen gewesen seien, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die durchschnittliche Gewinnschätzungen von Analysten für 2018 erschienen nun womöglich etwas zu hoch. Langfristig bleibe der positive Anlagehintergrund aber intakt./mis/tih Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2018-07-24/13:04

ISIN: FR0000121261