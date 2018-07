Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wir gehen nicht davon aus, dass die EZB oder die FED nach den anstehenden Sitzungen mit geldpolitischen Überraschungen aufwarten, so Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bei Allianz Global Investors.Bis Ende des Jahres sollten sich Anleger auf zwei weitere Zinserhöhungen in den USA einstellen. In Europa hingegen werde die feste Terminierung des ersten Anhebungsschritts der EZB ein kritischer Meilenstein für die Märkte sein. ...

