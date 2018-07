Erstklassige Qualität und hochmoderne intelligente Fertigung lassen die Krane von XCMG die strengen Leistungstests mit Bravour bestehen



Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - XCMG, der weltweit führende Baumaschinenhersteller, hat acht seiner 60 Tonnen schweren All-Terrain-Krane vom Typ XCA60E an einen Kunden in Europa geliefert. Die Fahrzeuge haben die mit dem Einfuhrverfahren verbundenen strengen europäischen Standardprüfungen bestanden, was ein Beweis für die erstklassige Produktionsqualität des Unternehmens ist sowie die hochmodernen Hightech-Funktionen der Krane betont.



Der Kran XCA60E, ein Erzeugnis von XCMGs weltweit führendem F&E-Programm, verfügt über eine Reihe technologisch fortschrittlicher Eigenschaften, einschließlich einer Anwendungssteuerung, über die der Kranausleger über One-Touch-Bedienung ein- bzw. ausgefahren werden kann, sowie ein intelligenter Freischwinger mit entsprechender Windenfunktion, durch die vermieden wird, dass der Haken unbeabsichtigt den Auslegerkopf berührt. Der Kran ist ein Produkt des intelligenten Fertigungsverfahrens von XCMG, das erweiterte Funktionen und eine ausgezeichnete, effiziente Montage vereint, was sämtlichen Fahrzeugen bei minimalem Kostenaufwand Langlebigkeit, Manövrierfähigkeit und Stabilität verleiht.



"Trotz aller Freude überrascht es uns nicht, wie gut der XCA60E in den europäischen Standardprüfungen abgeschnitten hat", so Sun Jianzhong, VP von XCMG. "Die fortschrittlichen Technologien von XCMG dienen als Konstruktionsgrundlage für jedes Fahrzeug. Durch sie ist es uns möglich, sämtlichen Anforderungen unserer Kunden zu entsprechen, um ihnen zum Erfolg ihrer Bauvorhaben zu verhelfen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in der Lage waren, technischen Engpässen zu begegnen, um Forschung und Entwicklung unserer Produkte anzupassen, und unsere technischen Fähigkeiten seit 2000 ausbauen konnten. Unsere Produkte sprechen für sich selbst, wenn es um die erfolgreiche Ausführung schwieriger Aufgaben geht."



Im Rahmen der Überprüfung vor Auslieferung musste jeder XCA60E nachweislich den europäischen Standards entsprechen. Neben der Überprüfung von Statik und Betrieb mussten die Krane auch einen 60 % Steigungstest bestehen. Durch diesen Versuch wird nicht nur die Steigfähigkeit eines Fahrzeugs kontrolliert, sondern auch die Rückrollsperre, Längsstabilität und Befahrbarkeitsfunktionen.



Der XCA60E wurde in einer Hanglage getestet, die eher für Personenkraftwagen als für Baumaschinen konzipiert ist und somit wesentlich kürzer und steiler als reguläre Steigungen ausfiel. Dank der ausgezeichneten Funktionalität und Manövrierfähigkeit, insbesondere des AT-Getriebes, das reibungsloses Anlassen sowie eine starke Leistung garantiert, bestand jeder XCA60E die Prüfung mit Bravour.



Im Laufe der Jahre hat XCMG stark in die Entwicklung hochmoderner Technologien für Baumaschinenprodukte und die Erweiterung intelligenter Fertigungsmöglichkeiten investiert, um die Produktqualität und Produktionseffizienz auf die nächste Ebene zu bringen und sich so im intensiven internationalen Wettbewerb zu behaupten.



