Die türkische Notenbank hat trotz einer Rekord-Schwäche der Landeswährung Lira und einer galoppierenden Inflation ihren Leitzins überraschend nicht weiter angehoben. Der Zins für einwöchiges Notenbankgeld bleibe unverändert bei 17,75 Prozent, teilte die Zentralbank am Dienstag in Ankara mit. Die meisten Experten hatten stattdessen mit einer Anhebung gerechnet. Die Lira verlor in einer ersten Reaktion deutlich an Wert der Aktienmarkt geriet unter Druck./tos/jsl/jha/

AXC0133 2018-07-24/13:12