DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.818,50 +0,23% +3,83% Euro-Stoxx-50 3.481,08 +0,78% -0,65% Stoxx-50 3.119,03 +0,73% -1,85% DAX 12.710,11 +1,29% -1,61% FTSE 7.720,48 +0,85% -0,42% CAC 5.422,27 +0,82% +2,07% Nikkei-225 22.510,48 +0,51% -1,12% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,14 +16

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,33 70,46 +0,6% 0,44 +18,6% Brent/ICE 73,29 73,06 +0,3% 0,23 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,86 1.224,50 +0,1% +1,36 -5,9% Silber (Spot) 15,48 15,40 +0,5% +0,08 -8,6% Platin (Spot) 838,40 833,50 +0,6% +4,90 -9,8% Kupfer-Future 2,75 2,74 +0,4% +0,01 -17,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte sich zum Start am Dienstag recht freundlich präsentieren. Ein Impuls bereits für die asiatischen und europäischen Märkte ging von chinesischen Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft aus. Damit soll die US-Attacke auf den Handel zwischen den beiden Ländern abgefedert werden.

Chinas Regierung drängt die Provinzverwaltungen, über Spezialanleihen mehr in Infrastruktur zu investieren. Außerdem werden Unternehemnssteuern auf Forschungausgaben gesenkt und die Unterstützung für kleine Unternehmen ausgeweitet.

Daneben werden vor allem die US-Berichtsunternehmen die Kurse machen. Am Dienstag sind 3M, AT&T, Chubb, Eli Lilly, Harley-Davidson, Kimberly-Clark, Lockheed Martin, United Technologies und Verizon Communications an der Reihe. Außerdem könnten die Markit-Einkaufsmanagerindizes den Anlegern etwas Orientierung geben.

Ein überzeugender Quartalsausweis am Montag im nachbörslichen Handel gibt den Aktien der Google-Mutter Alphabet Auftrieb. Umsatz und Gewinn des Unternehmens lagen über den Erwartungen des Marktes. Die Titel steigen vorbörslich um 3,9 Prozent.

Steel Dynamics rücken um 4,4 Prozent vor. Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal Preiserhöhungen durchsetzen, was sich in einer Umsatzsteigerung um 23 Prozent niederschlug. Der Gewinn stieg um mehr als das Doppelte.

Whirlpool brachen um 9,8 Prozent ein. Sonderbelastungen im Europageschäft und höhere Kosten zwangen den Hersteller von Haushaltsgeräten zu einer Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 2Q

13:25 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, ausführliches Ergebnis 2Q

22:09 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,2 zuvor: 56,5 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - An den Börsen in Europa nimmt die Aufwärtsdynamik am Dienstag im Handelsverlauf wieder zu. Händler verweisen auf günstige Konjunktur- und Unternehmensdaten. So ist der deutsche Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes im Juli überraschend stark gestiegen. Im Unternehmensbereich verläuft die Berichtssaison überwiegend positiv, hier steigen Peugeot nach unerwartet guten Geschäftszahlen um mehr als 11 Prozent. Im Windschatten bewegen sich auch die anderen Autoaktien auf der Überholspur: So steigen VW um 3,4 Prozent, Daimler um 2,5 Prozent und BMW um 2,2 Prozent. Der zuletzt stark gedrückte Stoxx-Index der europäischen Autoaktien kann sich um 2,5 Prozent erholen. Noch stärker nach oben geht es nur mit den Rohstoff-Titeln, deren Branchenindex 3 Prozent gewinnt. Marktteilnehmer verweisen auf Pläne Chinas für neue Infrastrukturprogramme, von denen die Rohstoffnachfrage angekurbelt werden könnte. Anglo American steigen um 3,4 Prozent, BHP in gleichem Maß, und Rio Tinto ziehen um 3,2 Prozent an. Dritter großer Gewinner in Europa ist der Bankenindex mit einem Anstieg von 1,8 Prozent. Bankaktien hatten bereits am Vortag in den USA dank wieder deutlich gestiegener Zinsen am Anleihemarkt zu den Gewinnern gehört. Am Morgen hat nun die Schweizer UBS gute Zahlen vorgelegt, wie zuletzt bereits die Deutsche Bank. "Der Gewinn überzeugt", so ein Marktteilnehmer zu den UBS-Zahlen. Für die Aktie geht es um 3,7 Prozent nach oben. Am deutschen Markt ziehen Commerzbank um 3,4 Prozent an, Deutsche Bank bleiben mit einem Plus von 0,7 Prozent etwas zurück'.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Mo, 17:59 % YTD EUR/USD 1,1702 +0,11% 1,1685 1,1702 -2,6% EUR/JPY 130,04 -0,06% 129,98 130,32 -3,9% EUR/CHF 1,1625 +0,17% 1,1608 1,1613 -0,7% EUR/GBP 0,8917 -0,07% 0,8922 0,8927 +0,3% USD/JPY 111,14 -0,15% 111,39 111,36 -1,3% GBP/USD 1,3124 +0,19% 1,3080 1,3107 -2,9% Bitcoin BTC/USD 8.084,17 +4,4% 7.957,59 7.739,58 -40,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien und Australien ist es mit den Kursen nach oben gegangen. Angeführt wurden die Märkte der Region von den chinesischen Börsen. Sie profitierten von den Spekulationen auf eine Lockerung der Geldpolitik und eine expansive Fiskalpolitik, um drohenden negativen Effekten der US-Handelspolitik zu begegnen. In Schanghai stiegen die Kurse im Schnitt um 1,6 Prozent. In Hongkong ging es mit dem Hang-Seng-Index um 1,4 Prozent nach oben. Gesucht waren abermals Finanzwerte, nachdem am Wochenende die Beschränkungen für bestimmte Anlageprodukte gelockert worden waren. China Construction Bank stiegen in Hongkong um 3,5 Prozent und ICBC um 3,7 Prozent. Gesucht waren ferner Aktien von Unternehmen, die potenziell von einem Ausbau der Infrastruktur in China profitieren. Unter anderem ging es für Anhui Conch Cement in Schanghai um 6,9 Prozent nach oben. Lonking verbesserten sich in Hongkong um 6 Prozent und Weichai um 9,6 Prozent. Aktien japanischer Banken waren mit der Spekulation auf höhere Zinsen am Montag gesucht und legen auch am Dienstag zu. Resona rückten um 0,7 Prozent vor und Mitsubishi UFJ um 0,6 Prozent. Nomura gewannen 0,4 Prozent. Angeführt wurde der japanische Aktienmarkt aber von Papieren der Elektronik- und Stahlbranche. In Hongkong sprangen Q Tech um fast 42 Prozent nach oben, nachdem der Smartphone-Zulieferer einen Durchbruch bei der Entwicklung neuer Produkte gemeldet hat.

CREDIT

Die CDS-Spreads auf die Indizes engen sich am europäischen Kreditmarkt am Dienstag leicht ein. Unterstützung kommt von der Berichtssaison, die überzeugende Quartalszahlen der Unternehmen liefert. Vor allem das Sentiment für die Finanzwerte hat sich seit dem Start in die Woche deutlich verbessert.

Die Credit-Strategen der LBBW haben sich die Emittenten aus dem Sektor der europäischen Bauwirtschaft angeschaut. Kennzeichnend für den Bausektor sei eine überdurchschnittliche Zyklizität, die sich momentan auf einem Hoch befinde. Die Credit-Spreads des Bausektors zeigten bereits seit Mitte 2016 eine andauernde relative Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt. Im letzten zyklischen Abschwung haben sich die Credit-Spreads im Bausektor analog zum zyklischen Branchenprofil überdurchschnittlich stark ausgeweitet. Das aktuelle Chancen-Risiko-Verhältnis für den Bausektor bewerten die Credit-Strategen der LBBW als ungünstig.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler verbessert Refinanzierungskonditionen mit neuer Kreditlinie

Daimler hat eine milliardenschwere Kreditlinie vorzeitig verlängert. Dank des günstigen Marktumfelds und der guten Bonität hat der Stuttgarter Autokonzern dabei bessere Konditionen ausgehandelt. Die syndizierte Kreditlinie über 11 Milliarden Euro, die Daimler am Montag mit einem Konsortium internationaler Banken vereinbarte, hat eine Laufzeit von fünf Jahren und zwei Verlängerungsoptionen.

Eli Lilly will Tiergesundheitssparte Elanco an die Börse bringen

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will seine Tiergesundheitssparte Elanco an die Börse bringen. Die Emission werde einen Anteil von weniger als 20 Prozent an Elanco Animal Health umfassen, teilte die Eli Lilly & Co mit. Die Sparte werde zunächst weiterhin von dem Konzern in der Bilanz konsolidiert. Die Anzahl der angebotenen Aktien und die Preisspanne wurden noch nicht festgelegt.

Volkswagen wirbt Einkaufs-Vorstand bei BMW ab

Der Volkswagen-Konzern holt für seinen Vorstand einen Manager von BMW. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, Markus Duesmann den Eintritt in den Konzernvorstand anzubieten, teilte VW mit. Er werde seine Tätigkeit aufnehmen, sobald er hierzu zur Verfügung steht. Duesmann sitzt derzeit im Führungsgremium von BMW mit Zuständigkeit für Einkauf und Lieferantennetzwerk.

Astrazeneca verkauft Europa-Rechte an Atacand nach Deutschland

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca gibt die Rechte an seinen Herzmedikamenten Atacand und Atacand Plus für Europa ab. Die Greifswalder Cheplapharm Arzneimittel GmbH zahlt dafür zunächst 200 Millionen US-Dollar. Astrazeneca stehen darüber hinaus eine Zahlung von 10 Millionen Dollar und weitere Meilenstein-Zahlungen zu.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 24, 2018 06:49 ET (10:49 GMT)

Betrugsanklage gegen Barclays soll wiederbelebt werden

Die britische Anti-Betrugsbehörde Serious Fraud Office (SFO) will eine Betrugsanklage gegen das Finanzinstitut Barclays wieder aufleben lassen. Im Mai hatte der Strafgerichtshof Crown Court eine entsprechende Klage des Serious Fraud Office (SFO) im Zusammenhang mit Kapitalspritzen katarischer Investoren im Jahr 2008 noch abgewiesen. Nun habe das SFO Klageschriften gegen die Barclays plc und die Barclays Bank plc eingereicht, um sämtliche Anklagepunkte wieder in Kraft zu setzen, teilte die britische Bank mit.

Flugzeugzulieferer Nordam beantragt Gläubigerschutz

Ein Streit zwischen dem Flugzeugteileanbieter Nordam Group und dem Triebwerkshersteller Pratt & Whitney Canada über wichtige Bauteile gipfelt nun im Antrag auf Gläubigerschutz nach US-Konkursgesetz seitens Nordam. Das Unternehmen aus Tulsa hat 200 Millionen US-Dollar in die Entwicklung von Triebwerksgondeln für die Gulfstream-Maschinen G500 und G600 investiert.

Peugeot verdient mehr als erwartet - Opel Vauxhall beflügelt Umsatz

Der französische Autohersteller Peugeot hat im ersten Halbjahr 2018 dank neuer Modelle und der Opel-Übernahme einen Umsatzsprung hingelegt und unterm Strich mehr verdient als erwartet. Wie die Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA mitteilte, schoss der Umsatz von Januar bis Juni um 40,1 Prozent auf 38,6 Milliarden Euro in die Höhe. Dazu trugen Peugeot, Citroen und DS 22,15 Milliarden (plus 11,4 Prozent) bei, und die neue Sparte Opel Vauxhall 9,95 Milliarden Euro.

Sartorius hebt Wachstumsprognose für das Gesamtjahr an

Der Laborausrüster Sartorius hat im ersten Halbjahr von einer soliden Nachfrage aus biopharmazeutischen Industrie und Forschung profitiert. Das TecDAX-Unternehmen hob seine Wachstumsprognose für das Gesamtjahr an. "Wir sind in beiden Sparten und allen Regionen dynamisch gewachsen und konnten auch unsere Gewinnmarge trotz gegenläufiger Wechselkurseffekte weiter steigern", sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg laut Mitteilung.

Absatz der Union Investment etwas schwächer als im Vorjahr

Die Fondsgesellschaft Union Investment hat im ersten Halbjahr von der soliden Nachfrage von Privatkundenseite profitiert. Der Nettoabsatz der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft legte allerdings nicht so stark zu wie vor Jahresfrist. Der Nettoabsatz lag in der ersten Jahreshälfte mit 11,3 Milliarden Euro unter dem Höchstwert aus dem Vorjahr von 14,0 Milliarden. Allerdings sei der Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre von 7,0 Milliarden Euro deutlich übertroffen worden, so Union Investment.

