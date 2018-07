Die insolvente Plastic Recycling Zeitz GmbH & Co. KG (PRZ) ist in neuen Händen. Nach EUWID vorliegenden Informationen hat der Entsorger Remondis den PET-Recycler im Rahmen eines Asset Deals übernommen. Am 13. Juni war über das Vermögen der PRZ das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Zum Kaufpreis gibt es keine offiziellen Angaben. Der Kunststoffrecycler aus Elsteraue war erst im vorigen Sommer an ...

