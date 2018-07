IRW-PRESS: Micron Waste Technologies Inc: Micron Waste nominiert Cannabisexperten-Jury für seinen Cannabis Waste Digester Naming Contest

Vancouver, British Columbia, 24. Juli 2018 - Micron Waste Technologies Inc. (das Unternehmen) (CSE: MWM, OTC: MICWF, Frankfurt: 7FM2), ein führender Entwickler von Bioabfallbehandlungssystemen, freut sich bekannt zu geben, dass eine ehrenamtliche Jury dabei helfen wird, den Gewinner des vom Unternehmen ausgeschriebenen Cannabis Waste Digester Naming Contest zu küren. Die Mitglieder der Jury werden dem Führungsteam von Micron dabei helfen, den Gewinner aus über 1.600 Einsendungen aus Kanada und den Vereinigten Staaten zu ermitteln. Der Teilnehmer mit der bestprämierten Einreichung erhält einen Preis im Wert von 2000 US-Dollar in bar sowie eine All-Inclusive-Reise für zwei Personen zur Taufe des weltweit ersten Bioreaktors für Cannabisabfälle in der Anlage Mountain von Aurora Cannabis Inc. (Aurora) (TSX: ACB), die sich außerhalb von Calgary (Alberta) befindet. Alle Details zum Wettbewerb, für den die Einreichfrist am 31. Juli endet, finden Sie auf www.micronwaste.com/contest.

Aufgrund des überwältigenden Feedbacks zu unserem Wettbewerb sind wir zur Einsicht gekommen, dass unser Führungsteam bei der Auswahl des Gewinners Unterstützung durch Experten der Cannabisbranche gut gebrauchen könnte, meint Alfred Wong, President von Micron. Wir freuen uns, eine Jury aus ehrenamtlichen Mitgliedern präsentieren zu können, die uns mit ihrem umfangreichen Know-how und ihrer Erfahrung bei unserer Suche maßgeblich unterstützen werden.

Ehrenamtliche Mitglieder der Jury

Cam Battley, Chief Corporate Officer, Aurora Cannabis Inc.

Cam Battley ist ein erfahrener Führungsexperte und Meinungsbildner der Cannabisbranche auf internationaler Ebene. Neben seiner Funktion bei Aurora ist er Mitglied im Board of Directors des Cannabis Canada Council, des Fachverbands der von Health Canada lizenzierten Produzenten. Vor seiner Zeit bei Aurora war Cam mehr als 15 Jahre lang als Unternehmensberater tätig und unterstützte internationale Biopharma- und Medizintechnikunternehmen sowie NGOs im Gesundheitswesen bei der Entwicklung und Umsetzung wichtiger Initiativen in der allgemeinen Verwaltung, Facharbeiterausbildung, Markenstrategie, in Marketing, Vertrieb, Unternehmensentwicklung, bei medizinischen Fragen, in Regierungsangelegenheiten und in der Kommunikation.

Noelle Skodzinski, Editorial Director, Cannabis Business Times, Cannabis Dispensary Magazine und Cannabis Conference

Noelle Skodzinski ist bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten im Verlagswesen tätig. Sie hat gemeinsam mit dem ehemaligen Eigentümer Tim Hermes im Jahr 2014 das Fachmagazin Cannabis Business Times (CBT) gegründet. Im Jahr 2018 wurde Cannabis Business Times von der American Society of Business Publication Editors zum Magazine of the Year gekürt. Noelle, die auch für die Lancierung des Cannabis Dispensary Magazine und das Ausbildungsprogramm der Cannabis Conference verantwortlich zeichnet, wurde vom Cannabis Business Executive Magazine unter die Top 50 der einflussreichsten Frauen der Cannabisbranche gereiht und vom Folio Magazine zu einer der führenden Frauen der Medienbranche gekürt.

Cannabis Business Times ist in Besitz von GIE Media, einer Firma mit Sitz in Valley View, Ohio. CBT hat es sich zur Aufgabe gemacht, legale Cannabiszüchter mit wertvollen und praxisbezogenen Informationen in allen Bereichen der Branche auf ihrem Erfolgsweg zu unterstützen - von Wissenswertem zu Gesetzen, Vorschriften und Auflagen über die Analyse von Branchentrends bis hin zu Expertentipps zu den Themen Aufzucht, Marketing, Finanzierung, Recht und vielem mehr. CBT konzentriert sich ausschließlich auf Unternehmen, die legales Cannabis für medizinische Zwecke und Genussmittelzwecke produzieren. Im Vordergrund steht eine zeitnahe Berichterstattung über Webseite, E-Newsletter, mobile App, Printmagazin und Jahreskonferenz, die den Lesern dabei helfen soll, rechtzeitig gut informierte Entscheidungen zu treffen und so ihr Unternehmen besser und gewinnbringender zu leiten.

James West, Redakteur und Verleger, Midas Letter und Midas Letter Live

Verleger und Organisator James West ist in Kanadas wachstumsstarkem Segment der börsennotierten Unternehmen schon seit mehr als zwei Jahrzehnten eine fixe Größe. Er hat diverse Unternehmen im Technologie- und Kommunikationssektor gegründet und ist ein begeisterter Investor und Berichterstatter der Cannabis-, Energie-, Bergbau- und Biotechnologiebranche. Der Midas Letter ist eine der renommiertesten Publikationen in Kanada und zählt das Who's Who der institutionellen Investoren, vermögenden Privatpersonen, Privatanlegern und Portfoliomanagern weltweit zu seinen Abonnenten. Midas Letter Live ist eine der meistgesehenen Unterhaltungsshows zum Thema Wirtschaft in Kanada.

James agiert außerdem als unabhängiger Unternehmer und Investor an den Kapitalmärkten. Zuvor war er Berater für Unternehmensfinanzierungen sowie Führungskraft in der Unternehmensentwicklung, im IR-Bereich, im Pressewesen und in der Geschäftsentwicklung und arbeitete für Unternehmen in den Branchen Bergbau, Öl & Gas, alternative Energien, Gesundheitswesen, IT, Transport, Produktion und Wohnbau.

Microns Cannabis Waste Digester Naming Contest wurde als Crowd-Sourcing-Wettbewerb ins Leben gerufen, um einen exklusiven Produktnamen für den ersten, speziell für die Cannabisbranche entwickelten, Bioreaktor zu kreieren. Der von Micron in seinem neuen F&E-Betrieb in Delta (British Columbia) konzipierte Cannabisreaktor wurde am 28. Juni 2018 in Auroras Anlage Mountain geliefert. In dieser 55.200 Quadratfuß großen Anlage mit einer Produktionskapazität von 4.800 kg Premium-Cannabis pro Jahr finden derzeit die abschließenden Tests und Kalibrierungsarbeiten zum Abgleich mit den Produktionskreisläufen statt.

Der Cannabis-Abfallfermenter von Micron basiert aus technischer Sicht auf einer erprobten Technologie, die das Unternehmen in seinem Lebensmittel-Abfallfermenter anwendet. Das Unternehmen hat dafür vor Kurzem die Registrierungsbescheinigung für ein gewerbliches Muster mit zehn Jahren Gültigkeit erhalten. Der eigene Cannabis-Abfallfermenter wurde in Zusammenarbeit mit Aurora entwickelt, das das Erfordernis einer sauberen, wirtschaftlich machbaren und grünen Technologielösung zur Unterstützung der Verarbeitung von organischen Abfällen, die in seinen Einrichtungen entstehen, erkannt hat. Vorausgesetzt, die Technologie erreicht bestimmte Meilensteine, die in einem im Dezember 2017 gemeldeten Kooperationsabkommen festgelegt wurden, beabsichtigt Aurora, die Technologie auch in seinen anderen Einrichtungen einzuführen. Weitere Einheiten werden kanadischen, amerikanischen und internationalen Cannabiszüchtern bereitgestellt werden.

Der Cannabis-Abfallfermenter von Micron behandelt Abfälle in den Aufzuchteinrichtungen vor Ort, ohne dass ein Transport, eine Deponierung oder eine Verbrennung erforderlich wäre. Cannabisabfälle werden pulverisiert und mittels mechanischer und biologischer Verfahren verarbeitet. Aktive Cannabinoidrückstände werden durch die Anwendung von zum Patent angemeldeten mikrobiellen und enzymatischen Fermentationswirkstoffen denaturiert. Das System von Micron nutzt dabei das Wasser von Cannabisabfällen und reinigt es, um es in den Aufzuchtbetrieben wiederverwenden zu können.

Alternativ dazu kann das Wasser, das den Standards der kommunalen Abwässer entspricht, auf sichere Weise entsorgt werden, ohne dass dabei das Risiko einer Bioakkumulation von Cannabinoiden in den Vorflutern besteht. Die Biofeststoffe aus dem Verfahren, die einen hohen Nährstoffgehalt aufweisen und kein Cannabinoid enthalten, können als Nahrungsergänzung in der Tierzucht verwendet bzw. verkauft werden.

Alleine in Kanada dürfte die Produktionsmenge von Cannabisabfällen bis zum Jahr 2020 die 600-Tonnen-Marke übersteigen. In Kanada und den Vereinigten Staaten müssen Cannabisabfälle vorschriftsmäßig entsorgt werden - mit herkömmlichen Methoden, die den Züchtern einen hohen Regulierungsaufwand und hohe Kosten verursachen.

Der Cannabis Waste Digester Naming Contest läuft noch bis Dienstag, den 31. Juli 2018 bis 23.59 Uhr (PT). Der gekürte Gewinner wird am 15. August 2018 auf der Webseite von Micron ( www.micronwaste.com ) bekannt gegeben.

Über Micron Waste Technologies Inc.

Micron Waste Technologies Inc. ist ein kapitalkräftiges Technologieunternehmen mit einem Umlaufvermögen von mehr als 6 Millionen Dollar. Das unternehmenseigene System für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen und anderen Bioabfällen verarbeitet organischen Abfall vor Ort und bereitet anfallende Abwässer zu sauberem Wasser auf, das den Anforderungen der kommunalen Abwasserentsorgung entspricht. Das gereinigte Wasser kann direkt in die Kanalisation eingeleitet oder in industrielle oder landwirtschaftliche Prozesse zurückgeführt werden. Das Unternehmen hat mit dem Cannabis Waste Digester den ersten Bioreaktor für Cannabis-Abfälle entwickelt, der pharmazeutische Wirkstoffe in Abfallströmen denaturiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.micronwaste.com. Micron ist ein Unternehmen mit Börsennotierungen an der CSE (MWM), im OTC-Markt (MICWF) und in Frankfurt (7FM2).

