Marina Konrad-Märk (33) ist die neue Kommunikationschefin und Pressesprecherin des Vorarlberger Leuchtenherstellers Zumtobel Group. Die Steirerin folgt in dieser Funktion Simone Deitmer nach, die Ende März in den Mutterschutz gegangen ist.Konrad-Märk studierte an der IMC Fachhochschule Krems "Exportorientiertes Management" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...