Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt baut am Dienstagvormittag seine Gewinne aus dem frühen Geschäft unter Führung der starken UBS weiter aus. Dabei hat der SMI kurzzeitig auch bereits die Marke von 9'000 Punkten erstmals seit Mai wieder geknackt. Nach der Verschnaufpause vom Vortag knüpft der Leitindex damit an die starke Performance der Wochen davor an. Keine Bremse sind derzeit die vor kurzem publizierten Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone, welche etwas unter den Erwartungen geblieben sind. Der Indikator signalisiert immerhin weiterhin klar ein wirtschaftliches Wachstum.

Gestützt wird das Sentiment von der guten Entwicklung der Aktien in China. Hauptgrund dafür war die Ankündigung der Regierung in Peking, die heimische Exportwirtschaft im Kampf gegen die US-Strafzölle zu stützen. Weiterhin gilt die Aufmerksamkeit aber auch dem internationalen Handelsstreit. Am Mittwoch wird in dieser Sache EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Washington erwartet. Dieser liess am Vortag in Brüssel verlauten, dass er ohne ein konkretes Angebot kommen werde, sondern die Spannungen "entdramatisieren" wolle.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 13.10 Uhr 0,42 Prozent höher bei 8'997 Punkten. Der 30 ...

