Trotz massiver Kursstürze stehen viele chinesische Aktien für gute Zukunftsrenditen. Doch die Papiere müssen sich die Anleger auf Umwegen beschaffen - weil das China-Geschäft der Deutschen Börse nur bedingt funktioniert.

iThomas Wittling fischt sein Essen mit Stäbchen aus dem siedenden Wasser eines chinesischen Feuertopfs. Antrittsbesuch im Hauptquartier seines neuen Arbeitgebers: Der Manager nutzt die Fingerübung, um die Atmosphäre ein wenig aufzulockern. Wittling ist seit Januar Geschäftsführer der deutschen Tochter des Kühlschrankriesen Qingdao Haier, der erste Deutsche auf diesem Posten. Das Unternehmen aus der ostchinesischen Hafenstadt, einst deutsche Kolonie, stellt Eisfächer und Klimaanlagen her; eine Tochter in Hongkong baut Waschmaschinen und Durchlauferhitzer.

Wittling reiste auch zum Stammsitz nach China, weil Haier hierzulande plötzlich das Gespräch an der Börse ist. Grund: Fast eine Milliarde Euro einsammeln soll der Elektroriese in Frankfurt, ausgerechnet jetzt, nachdem in Shanghai die Kurse mächtig abgestürzt sind. Es geht dabei nicht um Kleingeld, sondern um den drittgrößten Börsengang dieses Jahres auf dem Frankfurter Parkett. Doch wäre Haier nicht wie üblich ein Neuling, sondern lediglich Steigbügelhalter für die Deutsche Börse. Die will endlich ihr Geschäft mit China-Papieren in Schwung bringen. Weil das lahmt, müssen sich Anleger gehörig strecken, um an zukunftsträchtige Anteilsscheine aus Fernost zu kommen. So ist das auch schon bei Haier möglich, dessen Aktie bereits notiert ist, an der Börse Shanghai. Nachdem das Papier vom Jahreshoch bereits ein knappes Drittel verloren hat, ist nun fraglich, ob Haier je zum Eisbrecher für die Deutsche Börse werden kann und damit Probleme des Erwerbs von China-Aktien für Privatanleger löst.

Vor drei Jahren gründeten die Frankfurter und die Shanghaier Börse den Handelsplatz Ceinex - mit dem Ziel, in großem Stil China-Aktien nach Frankfurt zu holen. Die sollen hier nach deutschem und europäischem Recht gehandelt werden, als sogenannte D-Aktien, "D" wie déguó, chinesisch für Deutschland. Und - was haben die Chinesen davon? Sie können, "wenn sie das deutsche und europäische Börsenrecht beachten, ihren angekratzten Ruf aufpolieren", sagt Rüdiger von Rosen, in den Neunzigerjahren Vorstandssprecher der Deutschen Börse und heute Co-Chef des Sino-German Center of Finance and Economics.

Funktioniert hat das bisher nicht. Investoren haben Ceinex ignoriert. Der Handelsplatz listet 70 Wertpapiere, vor allem börsennotierte Fonds (ETFs). Der durchschnittliche Umsatz ist kümmerlich: 2,2 Millionen Euro täglich. Zum Vergleich: Der Gesamtumsatz auf dem Handelssystem Xetra liegt im Tagesdurchschnitt mehr als 3000-mal höher - bei 6,7 Milliarden Euro.Verwunderlich ist der Misserfolg nicht. Viele Anleger sind in der Vergangenheit auf die Nase gefallen mit China-Investments, die die Deutsche Börse schon einmal in Frankfurt zu etablieren versucht hat. Bis 2012 sammelten chinesische Mittelständler bei 20 Börsengängen in Frankfurt rund 300 Millionen Euro ein. Ihre Storys lasen sich häufig gut. Das Unternehmen Zhong De etwa warb damit, die wachsenden Abfallberge in China zu bewirtschaften. Schöne Geschichte. Aber mehr auch nicht. Der Zhong-De-Kurs verlor in der Spitze 98 Prozent. Und aktuell weigert sich der Wirtschaftsprüfer, den erst Mitte Juni 2018 veröffentlichten Jahresabschluss für 2016 zu bestätigen. Kurz zuvor, im Mai, hatte schon die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung Zweifel an der Existenz der in der Bilanz angegebenen liquiden Mittel von 75,4 Millionen Euro angemeldet und den Halbjahresbericht beanstandet. Die Deutsche Börse warf Zhong De daraufhin aus dem vermeintlich hochwertigen Segment Prime Standard. "Für ein chinesisches Unternehmen ist es sicher eine Herausforderung, ...

