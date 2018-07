Deutschlands Überschüsse steigen - doch das wird einer Studie zufolge zu einem Problem für die EU. Wirksame Handlungsansätze fehlen.

Angesichts heftiger Kritik aus dem Ausland wird sich Deutschland einer Studie zufolge einem Abbau seiner anhaltend hohen Handelsüberschüsse kaum entziehen können. "Der Überschuss (in der Leistungsbilanz) ist im wachsenden Maße ein Streitpunkt mit seinen Wirtschaftspartnern, namentlich denen aus den anderen EU-Ländern und den USA", hieß es in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, die in der Nacht zum Dienstag in Washington veröffentlicht wurde.

Auch wenn es Deutschland dazu an kurzfristig wirksamen Ansatzpunkte zu fehlen scheine, werde die Politik wohl unter wachsenden Druck kommen, zu handeln.

Das gelte angesichts der aktuellen Gefahren für den EU-Zusammenhalt, wie auch der Herausforderungen von US-Präsident Donald Trump. "Obwohl der ...

