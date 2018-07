Seit die Graphenproduktionsanlage von First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) in Betrieb ist, arbeitet das Unternehmen mit Hochdruck daran, Partner zur Entwicklung von Graphen basierten Produkten und Kunden für seine Produkte zu finden. First Graphene konnte so bereits Partner aus der Schiffs- und Werftindustrie sowie der Bergbaubranche gewinnen. Heute meldete man dann - nach Börsenschluss Down Under - einen Liefervertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...