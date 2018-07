Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Philips von 36 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Anhebung erfolge auf die gestiegenen Bewertungen der Vergleichsgruppe hin, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei werde Philips allerdings mit einem Abschlag von zehn Prozent zu den Wettbewerbern bewertet, um so die zurückhaltende Einschätzung zur Ergebnisqualität des Konzerns zu berücksichtigen./mf/ajx Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2018-07-24/13:35

ISIN: NL0000009538