Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Japan machten Medienberichte die Runde, dass die Bank of Japan bei ihrem zweitägigen Treffen am 30./31. Juli unter anderem über Maßnahmen diskutieren werde, wie sie künftig die Renditekurve bei den langfristigen Anleihen kontrollieren könne, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

