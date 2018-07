Eine gute Auftragslage in Nordamerika und Australien hat dem Baukonzern Hochtief während der Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis Auftrieb gegeben. Auch in Europa lief es für das Unternehmen trotz geringerer Erlöse deutlich besser. In den ersten sechs Monaten legte der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um 18,2 Prozent auf 237,2 Millionen Euro zu, wie Hochtief am Dienstag in Essen mitteilte.

Der Umsatz kletterte um knapp zwei Prozent auf 11,2 Milliarden Euro. Aufgrund der gut gefüllten Auftragsbücher und guter Aussichten auf weitere Bestellungen bleibt das im MDax notierte Unternehmen optimistisch für das laufende Jahr. Für 2018 peilt das Unternehmen weiterhin einen um Sondereffekte bereinigten Konzerngewinn von 470 bis 520 Millionen Euro an. Die Abertis-Übernahme sei gut vorangekommen, hieß es weiter.

Der Baukonzern Hochtief hat bereits wie geplant die Mehrheit am spanischen Autobahnbetreiber Abertis übernommen. Noch bis Ende der Woche läuft das Übernahmeangebot an die restlichen Abertis-Aktionäre. In einem weiteren Schritt soll das lukrative Unternehmen von der Börse genommen und in eine gemeinsame Gesellschaft mit der Konzernmutter ACS und dem ehemaligen Konkurrenten Atlantia eingebracht werden. Die Übernahme soll nach früheren Angaben mehr als 18 Milliarden Euro kosten./mne/jha/

ISIN DE0006070006 ES0167050915

