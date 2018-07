Köln (ots) - Knochenjob Obdachlosenarzt: Schauspieler Eric Stehfest zurück auf der Straße



Er war jahrelang selbst drogensüchtig und weiß, wie es ist, ganz unten zu sein: der Schauspieler Eric Stehfest. In der Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spielt der 29-Jährige den DJ Chris Lehmann, steht dafür fast täglich vor der Kamera. Für stern TV geht Stehfest jetzt zurück auf die Straße und unterstützt die Obdachlosenärztin Jenny De la Torre zwei Tage lang bei ihrer Arbeit. Es ist ein Knochenjob, der unter die Haut geht. Eric Stehfest ist tief berührt von den Lebensgeschichten der Patienten. Mit einem von ihnen verbringt er unter einer Brücke die traurigste Nacht seines Lebens. Bei stern TV erzählt Eric Stehfest, was ihn dabei so beeindruckt, aber auch erschüttert hat. Zusammen mit der Obdachlosenärztin Jenny De la Torre ist er zu Gast bei Steffen Hallaschka.



Zwei Spenderherzen im Glück: die erstaunliche Geschichte von Daniel und Johanna



Daniel und Johanna sind rein äußerlich ein ganz gewöhnliches Paar - doch sie vereint ein gemeinsames Schicksal: Beide überlebten, weil sie ein Spenderherz bekamen. Johanna war schon als Kind schwer herzkrank, Daniel hatte wegen einer verschleppten Grippe einen Herzstillstand. Die Transplantation rettete beiden das Leben. Bei einem anschließenden Treffen für Herztransplantierte lernten sie sich kennen und lieben. Vor knapp einem Jahr haben sie geheiratet. Was Johanna und Daniel verbindet, was sie von anderen Paaren unterscheidet und welchen Herausforderungen sie sich als Herztransplantierte stellen müssen - das erzählt das Ehepaar am Mittwoch bei Steffen Hallaschka.



Außerdem in der Sendung:



Schlanker, straffer, schöner: Wenn der Körperkult zur Sucht wird



Wie pflichtbewusst sind die Deutschen? - Das große stern TV- Psychoexperiment



Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zur Veröffentlichung frei.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sterntv.de und www.iutv.de



OTS: STERN TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6514 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6514.rss2



Pressekontakt: Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0