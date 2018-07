Forschungsergebnisse von Code42 unterstreichen die Notwendigkeit für eine Sicherheitsstrategie, die die Realität menschlichen Verhaltens anerkennt.

Die Tatsache, dass 72 Prozent der CEOs zugeben, wertvolles geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) von einem ehemaligen Arbeitgeber mitgenommen zu haben, zeigt deutlich, dass Top-Entscheider Best Practices und Unternehmensrichtlinien für Datensicherheit missachten. Zudem sagen 93 Prozent der CEOs, dass sie eine Kopie ihrer Arbeit auf einem privaten Gerät vorhalten, außerhalb der relativen Sicherheit der Unternehmensserver oder Cloud-Anwendungen. Auf der anderen Seite stimmen 78 Prozent der CEOs zu, dass Ideen in Form von IP immer noch der wertvollste Vermögenswert eines Unternehmens sind. Es zeigt sich also eine Diskrepanz zwischen dem, was Verantwortliche sagen und dem, was tun.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180724005469/de/

Code42: Infografik zum Datengefährdungsreport 2018

Die Ergebnisse, die der aktuelle Datengefährdungsreport 2018 im Detail ausführt, geben Anlass zur Sorge bezüglich der Rolle von menschlichen Emotionen bei riskantem Umgang mit Datensicherheit. Sie unterstreichen auch die Notwendigkeit für eine realistische Datensicherheitsstrategie, die nicht nur menschliche Verhaltensweisen berücksichtigt, sondern auch die Vermeidung von Datenverlust und die Wiederherstellung von Daten. Der Report stützt sich auf das Feedback von beinahe 1.700 Sicherheits-, IT- und betrieblichen Entscheidern in den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland. Er wurde von Sapio Research im Auftrag von Code42, einem führenden Anbieter von Lösungen für Informationssicherheit, durchgeführt.

"Es ist offensichtlich, dass mit den besten Absichten eingesetzte Datensicherheitsrichtlinien keine Chance gegen die menschliche Natur haben," sagt Jadee Hanson, Chief Information Security Officer bei Code42. "Zu verstehen, wie emotionale Faktoren gefährliches Verhalten verursachen ist ein Schritt in die richtige Richtung, genauso wie ‚Diskrepanzen' im Unternehmen zu erkennen, die Schwachstellen in der Datensicherheit verursachen. In einer Bedrohungslandschaft, die zunehmend komplexer wird, sind Strategien, die sich allein auf Vermeidung fokussieren, nicht mehr genug."

Daten sind wertvoll, Worte sind billig

Während Unternehmen Milliarden für die Vermeidung von Datenverlusten ausgeben, deutet die Studie darauf hin, dass Daten dennoch angreifbar bleiben aufgrund von Fehlverhalten bei den Mitarbeitern und die Führungsebene zählt zu den schlimmsten Übeltätern. Es zeigt sich eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem, was Top-Entscheider sagen und dem, was sie tun, denn:

Fast zwei Drittel der CEOs (63 Prozent) geben zu, versehentlich auf einen Link geklickt zu haben und so ihre geschäftlichen und eventuell auch privaten Daten dem Risiko durch Malware ausgesetzt zu haben.

Zudem geben 59 Prozent der CEOs zu, Software heruntergeladen zu haben, ohne zu wissen, ob sie von der Unternehmenssicherheit freigegeben ist oder nicht. Die Mehrheit der betrieblichen Entscheider (77 Prozent) glaubt, dass dieses Verhalten von ihrer IT-Abteilung als Sicherheitsrisiko eingestuft werden würde aber sie tut es trotzdem.

Die Risiken versteckter Daten

Im Jahr 2018 wird der Job des CISO immer schwieriger sogar in Unternehmen, bei denen die besten Richtlinien und Tools zur Cybersicherheit im Einsatz sind. Im Grunde lassen sich die Risiken auf einen Mangel an Datensichtbarkeit zurückführen:

Durch die zunehmende Einführung flexibler Arbeitsweisen und fortlaufende Digitalisierung von Informationen glauben 73 Prozent der Sicherheits- und IT-Entscheider, dass einige Unternehmensdaten nur auf Geräten an den Endpunkten existieren.

Nicht weniger als 71 Prozent der Sicherheits- und IT-Entscheider sowie 70 Prozent der betrieblichen Entscheider geben zu, dass der Verlust aller Unternehmensdaten, die auf Geräten an den Endpunkten liegen, ihr Geschäft zerstören oder eine ernstzunehmende Störung verursachen würde.

Während 80 Prozent der CISOs zustimmen, dass "man nicht schützen kann, was man nicht sieht" denken betriebliche Entscheider anders darüber. Die Mehrheit der betrieblichen Entscheider (82 Prozent) glaubt, die IT kann Daten schützen, die sie nicht sieht eine deutliche Diskrepanz zur Realität.

Sicherheits-Poker in einer unvorhersehbaren Bedrohungslandschaft

In einer sich stets weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft horten Unternehmen, die sich mit Datenpannen abgefunden haben, Kryptowährung, um Lösegelder zu bezahlen. Und eine große Mehrheit der Sammler hat tatsächlich schon einmal die Auslösung bezahlt. Im Detail bedeutet das:

Unter den CISOs glauben 64 Prozent, dass ihr Unternehmen in den nächsten 12 Monaten eine Datenpanne haben wird, die an die Öffentlichkeit gelangt. 61 Prozent sagen, ihr Unternehmen sei in den letzten 18 Monaten bereits Opfer eines solchen Zwischenfalls geworden.

Die Bedrohung durch Cyberattacken veranlasste fast 73 Prozent der CISOs dazu, Kryptowährung anzusammeln um Cyberkriminelle zu bezahlen. 79 Prozent davon haben bereits Lösegeld bezahlt.

Es ist jedoch nicht nötig, sich Cyberkriminellen zu fügen. Im Fall einer Cyber-Bedrohung verstehen Unternehmen mit einer umfassenden Datensicherheitsstrategie, die auch die Sichtbarkeit von Daten berücksichtigt, sofort, was passiert ist und wann etwas passiert ist. Dadurch können sie sich wesentlich schneller von einem Zwischenfall erholen.

Vorbeugen ist nicht mehr besser als Heilen

Trotz der Diskrepanz zwischen ihren Taten und Worten, zeigt der Report, dass betriebliche Entscheider verstehen, dass die komplexe Bedrohungslandschaft von heute ein mehrgleisiges Sicherheitskonzept verlangt:

Die Mehrheit der CISOs (72 Prozent) und 80 Prozent der CEOs glauben, ihre Unternehmen müssen ihre Fähigkeit, sich von einem Daten-Zwischenfall zur erholen, in den nächsten 12 Monaten verbessern.

Zwei Drittel der CISOs (75 Prozent) und 74 Prozent der CEOs glauben, ihre Sicherheitsstrategie muss sich von einem alleinigen Fokus auf Vermeidung in eine Mischung aus Vermeidung und Wiederherstellung verändern.

"Es ist an der Zeit, dass Unternehmen sich widerstandsfähiger machen. Entscheider aus IT, Sicherheit und Betrieb müssen sich mit den Tatsachen vertraut machen, welche Auswirkungen die emotionalen Triebkräfte hinter den Arbeitsstilen der Mitarbeiter auf die Richtlinien für Datensicherheit haben," sagt Rob Westervelt, Research Director der Gruppe für Sicherheitsprodukte bei IDC. "Um ein Unternehmen heute zu schützen, brauchen Sicherheits-Teams Sichtbarkeit darüber, wo Daten gespeichert, verarbeitet und bewegt werden und wer Zugriff auf sie hat. Sichtbarkeit spielt eine Schlüsselrolle dabei, Unternehmen sowohl vor internen als auch externen Bedrohungen zu schützen."

Laden sie sich den Datengefährdungsreport 2018 hier kostenlos herunter.

Über den Code42 2018 Datengefährdungsreport

Die Befragung der Sicherheits-, IT- und betrieblichen Entscheider für diese Studie wurde von Sapio Research, einem unabhängigen Forschungsinstitut mit Sitz im Vereinigten Königreich, durchgeführt. Die Untersuchung basiert auf den Ergebnissen einer Onlinebefragung im Februar 2018.

Der Kreis der Befragten kann wie folgt aufgeschlüsselt werden:

Sicherheits- und IT-Entscheider

USA: 380

Vereinigtes Königreich: 376

DACH: 278

Bei fast zwei Fünfteln (39 Prozent) der teilnehmenden Sicherheits- und IT-Entscheider handelte es sich um CIOs, CISOs, CSOs und CTOs.

Betriebliche Entscheider

USA: 200

Vereinigtes Königreich: 200

DACH: 200

Bei über einem Viertel (27 Prozent) der teilnehmenden betrieblichen Entscheider handelte es sich um CEOs.

Hinweis: Bei dieser Untersuchung wurden 1.034 Sicherheits- und IT-Entscheider befragt, einschließlich CSOs, CTOs, CISOs und CIOs, sowie 600 betriebliche Entscheider, alle mit Budgetbefugnissen. Alle Befragten arbeiten in Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern. 61 Prozent der betrieblichen Entscheider und 58 Prozent der befragten Sicherheits- und IT-Entscheider sind in Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern beschäftigt.

Hier finden sie die Infografik zum Datengefährdungsreport.

Über Code42

Code42, ein führender Anbieter von Lösungen zur Absicherung von Informationen, schützt die Ideen von mehr als 50.000 Organisationen weltweit. Dazu zählen einige der bekanntesten Marken in Wirtschaft und Bildungswesen. Durch das Erfassen und Indexieren jeder Version von jeder Datei, bietet das Unternehmen umfassende Sicherheit, IT- und Rechtsabteilungen lückenlose Sichtbarkeit und Wiederherstellung von Daten egal wo sie liegen oder wohin sie bewegt werden. Durch Benachrichtigungen in Echtzeit und Forensik-Funktionen können diese Abteilungen jegliche Datenvorfälle, wie etwa Ransomware, Geräteverlust bzw. Diebstahl oder Insider-Bedrohungen, einfach aufspüren, untersuchen und sich schnell von ihnen erholen. Unterstützt durch eine hochmoderne, globale Cloud-Infrastruktur, schützt die Code42-Plattform hunderte Petabyte an Daten und hilft Organisationen dabei, aktuelle und kommende regulatorische Anforderungen stets zu erfüllen.

Das Unternehmen wurde 2001 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, und wird von Accel Partners, JMI Equity, NEA und Split Rock Partners unterstützt.

Für mehr Informationen besuchen Sie https://www.code42.com/de/ und unseren Blog unter http://blog.code42.com/de/ oder folgen Sie uns auf Twitter.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180724005469/de/

Contacts:

Code42

Kristin McKenzie, +1 612-213-1366

kristin.mckenzie@code42.com