Goldman sprach und es wurde gold - pardon, dunkelgrün! Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) kennt kein Halten mehr und rast am Dienstag auf ein neues Allzeithoch. Goldman sprach am Montag in Form einer neuen Research Studie mit Kursziel 200 Euro.

Nun ist gewiss: Bereits kurz nach Handelsaufnahme war bei einem Kurs von 161,86 Euro die magische Börsenwert-Schallmauer von 20 Milliarden Euro geknackt (bei 123.565.586 ausstehenden Aktien zum 31. März). Das Intraday-Hoch markierte die Wirecard-Aktie bei 164,50 Euro, bevor ...

