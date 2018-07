Der Goldproduzent Newmont Mining (ISIN: US6516391066, NYSE: NEM) wird eine Quartalsdividende von 14 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die nächste Zahlung erfolgt am 27. September 2018 (Record day: 13. September 2018). Newmont hat die Dividende in den letzten Jahren immer wieder an den aktuellen Goldpreis angepasst. Im Februar 2018 erhöhte das Unternehmen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...