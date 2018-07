Wien (www.anleihencheck.de) - US-Präsident Trump hat letzte Woche mit der Notenbankpolitik ein weiteres Spielfeld entdeckt, auf dem er sich via Twitter austoben kann, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mehrfach habe er die FED dafür kritisiert, aktuell den Leitzins anzuheben. Dies sei ungerecht, da andere Notenbanken wie die Bank of China und die EZB ihren Leitzins künstlich niedrig halten und so die eigene Währung bewusst schwächen würden, während der US-Dollar quasi täglich stärker werde. Die US-Währung habe auf diese Kommentare reagiert und zum Euro jeweils gut 0,5 Cent verloren. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden nicht davon ausgehen, dass sich die FED durch diese Angriffe aus dem Takt bringen lasse. Die Währungshüter dürften den Leitzins im September erneut anheben. Die US-Wirtschaft, die im zweiten Quartal annualisiert wohl um rund 4,5% p.q. gewachsen sei vertrage steigende Zinsen nicht nur, sondern brauche diese dringend, um nicht zu überhitzen. Von der EZB würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG auf der Zinssitzung am 26. Juli keine Neuigkeiten erwarten. Die Politik von FED und EZB spreche damit gegen eine rasche Euroaufwertung. Sie würden daher bei ihrer Einschätzung einer Wechselkursentwicklung um das aktuelle Niveau von EUR/USD 1,17 im zweiten Halbjahr bleiben. (24.07.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...