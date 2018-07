Wien (www.fondscheck.de) - Die US-amerikanische Fondsgesellschaft hat Andrew Ness als Portfolio Manager für ihre Schwellenländeraktieneinheit "Franklin Templeton Emerging Markets Equity" (FTEME) verpflichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Ness fange am 17. September 2018 in Edinburgh als Portfoliomanager des an der Londoner Börse notierten Templeton Emerging Markets Investment Trust an der Seite des Lead-Portfolio-Managers Chetan Sehgal an. Der Neuzugang berichte an Manraj Sekhon, CIO von Franklin Templeton Emerging Markets Equity und solle zukünftig weitere Emerging-Markets-Strategien übernehmen ...

