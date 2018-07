Wien (www.fondscheck.de) - Das Frankfurter Institut Hauck & Aufhäuser hat seine Pläne für einen Fondsvertrieb in China konkretisiert, so die Experten von "FONDS professionell"."Wir werden uns in diesem Quartal um eine Lizenz bewerben, damit wir voraussichtlich 2019 in China Aktien- und Anleihefonds selbst managen und verkaufen können", sage Bankchef Michael Bentlage der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)". Demnach wolle das Geldhaus eigens für chinesische Privatanleger konzipierte Wertpapierfonds aufgelegt und im Reich der Mitte vertreiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...