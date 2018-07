Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin nach Halbjahreszahlen von 127 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Reifenherstellers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Asumendi erhöhte seine Gewinnschätzungen in erster Linie infolge der jüngsten Zukäufe Fenner und Camso./ajx/edh Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2018-07-24/14:14

ISIN: FR0000121261