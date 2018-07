Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Dank einer ausgezeichneten Ertragsentwicklung in den Kernsparten sei das zweite Quartal der Schweizer Bank stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Kosten müsse die UBS aber nach wie vor mehr Disziplin an den Tag legen./ajx/edh Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2018-07-24/14:18

ISIN: CH0244767585